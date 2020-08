La Torre Eiffel apaga sus luces y rinde homenaje a las víctimas de Beirut

El emblemático monumento enciende cada noche su alumbrado dorado y cada hora resplandece con destellos durante cinco minutos, que en condiciones normales finalizan a la 1.00 hora local (23.00 GMT).

La alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo informó en la red social Twitter de que, en solidaridad con Beirut y con el conjunto del Líbano, París desbloqueará una ayuda excepcional de emergencia de 100 mil euros.

🇫🇷 Par solidarité envers la population de #Beyrouth et du #Liban, je m'éteindrai ce soir à minuit 🙏🇱🇧 🇬🇧 To show solidarity to the people of #Beirut and #Lebanon, I will turn off my lights at midnight 🙏🇱🇧 pic.twitter.com/6WSIQA8UiJ — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) August 5, 2020

El Gobierno y la Cruz Roja libanesa calculan que al menos 100 personas han fallecido y cuatro mil han resultado heridas como consecuencia de la explosión el martes de un almacén en el puerto de Beirut con cerca de tres mil toneladas de nitrato de amonio, que causó daños importantes en gran parte de la ciudad.

Así apagó las luces la Torre Eiffel

Usuarios en las redes sociales compartieron imágenes de diferentes ángulos durante el momento que se apagaron las luces de la Torre Eiffel como homenaje a las víctimas de la explosión de Beirut.

To pay tribute to the victims of the explosions in Beirut, Lebanon, the #Eiffel Tower went out this Wednesday evening at midnight August 5, 2020 #BeirutBlast pic.twitter.com/MnzTZ54Cpa — Costantopoulos Lee (@LeeCostant) August 5, 2020