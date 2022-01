La sorpresiva petición de la madre de Pablo Escobar hacia el hombre que preparó su cuerpo en la funeraria

Omar Carmona fue el encargado de arreglar el cuerpo de Pablo Escobar y años más tarde confesó que nunca había tenido miedo a un muerto hasta que vio el cadáver del famoso narcotraficante.

El tanatólogo pasó un día entero con el cadáver de uno de los hombres más peligrosos y violentos de la historia y fue el encargado de meter el cuerpo de Pablo Escobar en su ataúd.

Carmona confesó que a pesar de estar muerto, el líder del Cártel de Medellín aún representaba una amenaza para las personas, debido a los rumores sobre una posible bomba en la funeraria o el secuestro de su cuerpo del capo del narcotráfico.

Sin embargo, nada de esto sucedió, aunque el tanatólogo vivió un episodio histórico al conversar con la madre de Pablo Escobar.

Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío ordenó a Omar Cardona que arreglara de la mejor manera el cuerpo de su hijo para poder brindarle un sepelio adecuado.

De igual forma, relató que por órdenes de la madre del reconocido narcotraficante, no realizó muchos arreglos al cadáver de Escobar, ya que ella quería que se viera como un “hombre sencillo”.

“Lo poquito que le pude hacer fue taponar sus heridas con algodón, maquillarlo, peinarlo”, confesó.

De acuerdo con Omar Carmona, solicitó que no se le pusiera nada más a su hijo ya que él era alguien sencillo y no utilizaba joyas extravagantes.

“No le ponga más nada que él era muy sencillo, no usaba joyas. Ni reloj, ni cadena, ni anillos nada”.

Añadido a esto, el tanatólogo encargado de arreglar el cuerpo de Pablo Escobar reveló que a pesar del dinero y lujos que el narcotraficante gozó en vida, fue enterrado en un ataúd sencillo color plomo.

“El cofre más sencillo que utiliza aquí todo mundo, de madera”, confesó Carmona.

Omar también comentó que él fue el encargado de arreglar el entierro del fundador del Cártel de Medellín, ya que su cuerpo se encontraba en proceso de descomposición y todo tuvo que hacerse de manera casi inmediata.

Ante la constante discusión sobre si Pablo Escobar fue asesinado o se habría suicidado, el tanatólogo colombiano aseguró que el narcotraficante no logró su objetivo de quitarse la vida antes de ser capturado por las autoridades.

“Sin ser un experto en criminalística y balística cuando hay un tiro a quemarropa queda algo que se llama el tatuaje, el polvorín, Pablo no tenía eso alrededor. Yo me doy un tiro, no me doy dos, uno en el oído y otro en el temporal”, afirmó.