La peruana Laura Bozzo explica el origen de su popular frase “¡Que pase el desgraciado!”

Laura Bozzo es una de las conductoras más reconocidas de la televisión, no solo por su carácter particular, sino por la premisa de sus programas donde presentaba varios casos de problemas familiares. Siendo Laura en América y Laura Sin Censura los más recordado por los televidentes.

Una de las frases particulares más recordadas de sus programas era la célebre que utilizaba al momento de llamar a los hombres acusados de violencia contra la mujer, infidelidades, y demás problemas que afectaban a sus familias: “¡Que pase el desgraciado!”.

Sin embargo, muchas personas no conocen el momento exacto en que se originó esta frase, ni los motivos que llevaron a Laura Bozzo a utilizarla en sus programas, con varias modificaciones como “¡Que pase el maldito!” o “¡Que pase el infiel!”.

Recientemente en el programa de La Casa de los Famosos 2, Laura Bozzo narró varios aspectos de su vida a todos los participantes del show, además de explicar definitivamente cómo surgió su famosa frase.

La conductora afirmó que su frase salió de un caso polémico que estaba tratando en donde tres adolescentes, de 15, 16 y 17 años estaba embarazadas de la misma persona.

“Las tres estaban embarazadas del mismo imbécil. Las tres contaron su historia y cuando lo hice pasar la frase me salió del alma”, declaró la conductora peruana.

Bozzo también afirmó que no tuvo problemas en mencionar esas palabras, debido a que no había tanta censura en la televisión, por lo que podría usar cierto tipo de palabras que no fueran tan obscenas.

De igual forma comentó que en sus comienzos en la televisión tenía un temperamento más agresivo. “En esa época yo era un poquito más violenta, te juro que casi lo agarro a patadas al hombre”, afirmó.

Otro de los puntos que trató Bozzo con sus compañeros del show fue acerca de su pasado oscuro, concretamente en el momento en el que tenía una orden de captura por la policía debido a un delito fiscal, la cual, en palabras de la presentadora, fue suspendida.