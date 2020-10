“La ouija no es un juguete”: la advertencia de un experto en lo paranormal por Halloween

El 31 de octubre se celebra Halloween (Día de brujas) en gran cantidad de países del mundo y todo el mes es normal ver adornos de terror, ventas de disfraces e invitaciones a distintos eventos y fiestas (aunque ahora la pandemia mundial del covid-19 podría frenarlo un poco).

En muchos comercios, en esta temporada también aprovechan para hacer promociones de productos y atraer clientes y muchos ofrecen la famosa ouija, el tablero de madera que tiene alfabeto y números con el que supuestamente se puede hacer contacto con espíritus.

Paul Marsters, de origen británico e integrante de True Paranormal Events UK, contó al sitio Hull Live que se quedó con la boca abierta cuando vio en un local de la cadena Poundland que se vendía una ouija por 1.10 euros.

“Es peligroso que esto caiga en manos de alguien que no sea médium. Las tablas de ouija no son un juguete y no deberían estar a la venta para que los niños las compren en las tiendas por Halloween”, citó Marsters.

“No importa si son de plástico o de madera, si la tabla puede deletrear la palabra Zeus, puede haber un demonio tratando de pasar y no se debería ni siquiera decir su nombre, y mucho menos comunicarse con él”, añadió el experto.

“Todo el infierno podría desatarse si el espíritu se apega a alguien y lo sigue. Los fantasmas malvados pueden arañar y atacar a la gente y no deben ser molestados, ya que la gente podría resultar gravemente herida”, declaró Marsters a ese sitio.

El experto aclaró que solamente médiums expertos pueden usar las ouijas y que es muy riesgoso.

Según informó Hull Live, un encargado de Poundland explicó que estos productos solo se estaban vendiendo a mayores de 18 y habían tenido tanto éxito que ya estaban agotados.