La otra elección: Estados propusieron legalizar la marihuana y ganaron

Los votantes de los estados de Dakota del Sur, Nueva Jersey, Arizona y Montana decidieron si legalizan el uso recreativo de la marihuana. Esto es parte de las “otras” elecciones que se incluyeron este 3 de noviembre en Estados Unidos.

A Nueva Jersey se le conoce como Estado Jardín y se sumó a los estados en la Unión Americana donde se legaliza la marihuana para mayores de 21 años, según los primeros resultados que reportan medios estadounidenses.

Lo que se aprueba es que la marihuana puede ser cultivada, procesada y vendida al por menor para personas mayores de 21 años. Esto aplicará a partir del 1 de enero de 2021.

También se incluye un impuesto sobre la venta del 6.62% del producto dedicado a la recreación.

Le puede interesar | Estas son las dos caras de la marihuana

Aunque la decisión ha sido polémica, los promotores de este proyecto consideran que con el mercado que surge con este producto podría estimular un movimiento de ventas de por lo menos US$1.8 mil millones, con un beneficio para el estado de US$210 millones.

Una de las limitaciones es que el consumo y comercialización de la marihuana se tiene que hacer solo en el estado, es decir, que aunque se compre de manera legal en Nueva Jersey, no podrá ser sacado el producto a estado vecinos.

Grupos como la ACLU, NAACP, Médicos por la Regulación del Cannabis, Demócratas Progresistas de Nueva Jersey, BlueWave New Jersey y Action Together New Jersey también apoyaron públicamente la legalización.

El resultado de la enmienda fue de 67.2% contra 32.8%.

Otro de los estados que aprobó algo similar fue Arizona, en este caso, la medida también permite que las personas condenadas por ciertos delitos relacionados con la marihuana busquen la eliminación de sus antecedentes penales.

Caso en Guatemala | Proponen ley para la producción, uso medicinal y terapéutico de derivado del cannabis

Otras elecciones

En Florida, se votó la subida progresiva del salario mínimo de 10 dólares la hora en 2021 a 15 dólares la hora en 2026.

Y en Texas la propuesta la número 4 buscaba refrendar el respaldo explícito al muro fronterizo con México: “Texas debe apoyar la construcción de una barrera física o muro y el uso de equipo de vigilancia de defensa existente a lo largo de toda la frontera sur del estado”, rezó el texto en la papeleta.