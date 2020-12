La OMS comparte el vaticinio de Bill Gates sobre cómo serán los próximos meses de la pandemia

En varios países, el proceso de vacunación ya inició. Sin embargo, el creciente número de casos y la aparición de una nueva cepa de coronavirus, hace creer que la pandemia está muy lejos de terminar.

Ya Bill Gates, que ha estado involucrado en varios procesos de estudio de la pandemia y la búsqueda de la vacuna, señaló que consideraba que los próximos cuatro o seis meses serán los peores.

Ahora, el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan señaló que los próximos seis meses “seguirán siendo duros”.

I’m inspired by Quarraisha Abdool Karim and @ProfAbdoolKarim. They are two of the most respected HIV/AIDS researchers in the world. And now they are helping guide the COVID-19 response in South Africa and around the globe. https://t.co/1gBweBAneA #WorldAIDSDay

— Bill Gates (@BillGates) December 1, 2020