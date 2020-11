La nueva “profecía” de Bill Gates en la que habla de una nueva pandemia

Bill Gates, el cofundador de Microsoft, tuvo un nuevo vaticinio al anunciar que el mundo se enfrentará a una nueva pandemia, con la cual, la experiencia adquirida durante el coronavirus “ayudará a sortearla”.

“Con suerte, podría ser dentro de 20 años. Pero debemos suponer que podría ser dentro de tres años”, explicó Gates. Estas “predicciones” las hizo durante el primer episodio de su podcast, donde platicó con la actriz y activista Rashida Jones y el principal epidemiólogo de Estados Unidos (EE.UU.), Anthony Fauci.

Este fue publicado en su blog “Gates notes”, el lunes 23 de noviembre recién pasado.

Para el magnate de la tecnología, la pandemia por esta nueva enfermedad desconocida, sería “menos destructiva”, ya que la humanidad habría “practicado” sobre cómo manejar la situación. “No seremos tan estúpidos la segunda vez”, agregó.

El impacto de esta segunda pandemia sería menor, según Gates. “Habríamos hecho juegos de enfermedad como los juegos de guerra, y casi cada país responderá como lo hicieron Corea del Sur o Australia, donde rápidamente están sometiendo a una prueba y ponen en cuarentena a la gente; nuestras herramientas para realizar pruebas serán mucho mejores”, dijo.

In our first podcast episode, Rashida Jones and I talked to Dr. Anthony Fauci about what to expect in the coming months and what the world will look like after COVID-19. https://t.co/JryaNOA9fb

— Bill Gates (@BillGates) November 16, 2020