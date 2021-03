La insólita encuesta que elige a Arnold Schwarzenegger para salvar al mundo contra los extraterrestres

Quizá haya, en las profundidades de las agencias oficiales y servicios de inteligencia, planes previstos para el caso de que lleguen a la tierra extraterrestres en actitud hostil.

Sin embargo, dado que las personas comunes no estamos enterados de ellos, tenemos nuestros propias ideas para esa contingencia.

Una de ellas suele ser buscar un liderazgo y un criterio para decidir en quién depositar la confianza suele ser la experiencia, resalta Marca.com.

Así, una votación del canal televisivo británico BLAZE sobre quién sería el mejor líder de la Humanidad en esta contingencia ha arrojado unos resultados poco sorprendentes si se tiene en cuenta este criterio.

Arnold Schwarzeneger, ex gobernador de California, en Estados Unidos, y también ex Terminator y ex bárbaro cimerio entre otros personajes interpretados, ha sido elegido líder más apto para negociar o enfrentarse con los extraterrestres.

El segundo puesto ha sido poco sorprendente, también, pues lo ha ocupado Will Smith, que ya mostró dotes de organización -aunque no tanto de mando dado que estaba solo- cuando se enfrentó a los mutantes en Soy Leyenda.

También tuvo que tratar con extraterrestres en ‘Men in Black’, de modo que no le falta experiencia.

En tercer lugar figura un personaje de otro perfil: el documentalista sir David Attenborough. Después se vuelve a la acción, con Bruce Willis y Tom Cruise.

Luego, Harrison Ford y la actriz Sigurney Weaver, que ya tuvo que tratar con un Xenomorfo, nada menos. Con lógica, el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump es el primer político, en el puesto 8.

El resto de los mandatarios ‘reales’ que figuran en la lista son Boris Johnson, en el puesto 12, la vicepresidenta de EE. UU, Kamala Harris, en el 19, y el presidente Joe Biden, en el 20.

Arnold opinó sobre la encuesta: agradeció la confianza y se dice dispuesto: “a servir”.