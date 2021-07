La historia de una joven a la que un tiburón le devoró una pierna

Un paseo a la playa, la planificación para un descanso y la ilusión de disfrutar de la buena vista y convivencia, quedaron frustradas para Paige Winter, una joven que sufrió el ataque de un tiburón.

Según lo relató Winter, ahora de 19 años, fue en 2019 que ella asistió a Atlantic Beach junto con su familia, pero un tiburón le marcó la vida.

Paige Winter perdió su pierna izquierda y dos dedos del pie derecho después de un ataque de un tiburón, uno de los episodios más amargos de su vida. Según Winter, el tiburón atravesó su pierna “como una trituradora de papel” y recientemente confesó cómo fue ese momento durante su relato en uno de los episodios de la serie Sharkfest, de National Geographic.

“Habíamos ido a la playa con mi papá, mi hermana, mi mejor amiga y la novia de mi papá con su hijo pequeño. Decidimos meternos en el agua y siempre llego hasta tocar el suelo”, dijo Winter y mientras jugaba en el agua sintió un tirón y pensó que era una broma de su padre. Sin embargo, segundos después fue arrastrada hasta el fondo.

“De pronto sentí que alguien me agarraba el tobillo, después me arrastraron bajo el agua y me tomó un segundo darme cuenta de que era un tiburón”, agregó la joven.

“Era como una película de terror. Luego el tiburón comenzó a agitarse como cuando un perro juega con una cuerda y la sacude de un lado a otro. Me estaba haciendo eso en la pierna”, añadió.

“Por un segundo me resigné a que ese fuera el final, pero enseguida pensé que no al ver a mi padre luchar con el tiburón, lo golpeó hasta que finalmente me soltó”, afirmó Winter.

La joven recordó que, al salir del agua observó su cuerpo y se imaginó lo peor. “Era como si me hubiera pasado por una triturado de papel”, dijo Winter, a quien le amputaron la pierna izquierda y dos dedos de la pierna derecha.