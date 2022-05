La historia de la joven que murió atropellada días antes de celebrar su fiesta de quinceañera

Días después de la trágica muerte de Emma Cardenas, las autoridades locales detuvieron a Terra Jean Flipping, una mujer de 38 años, y la acusaron de ser la responsable del atropellamiento que terminó con la vida de la quinceañera.

Según el relato de algunos testigos, luego de atropellar a la adolescente, Flipping bajó de su vehículo, vio lo que había ocurrido y se dio a la fuga, dejando gravemente herida a Cardenas.

Por su parte, el padre de Flipping declaró que su hija sí se detuvo después del accidente, pero decidió marcharse ya que las personas que llegaron a auxiliar a la joven comenzaron a ponerse agresivas.

Our hearts go out to the family and friends of @DsmEast High freshman Ema Cardenas, who died yesterday afternoon in a hit-and-run accident in the 1600 block of East University Ave. Ema has been with us since kindergarten and will be deeply missed by her friends and teachers. pic.twitter.com/UNBs6voYfh

— DM Public Schools (@DMschools) April 29, 2022