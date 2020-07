La extraña tortuga amarilla y con ojos rosados que encontraron en la India

Las autoridades dijeron que es una tortuga común, pero que llama la atención por el inusual color amarillo que tiene, el cual pudo originarse por una mutación albina.

“Esta tortuga que fue rescatada, con su caparazón y cuerpo amarillo, es realmente extraña. Nunca he visto una tortuga así en mi vida”, explicó el guardián de vida silvestre, Bhanoomitra Acharya a la agencia de noticias ANI.

La oficial de los servicios forestales de la India, Susanta Nanda, compartió un video en su Twitter en el que se observa a la tortuga mientras nada dentro de un estanque. La publicación tiene miles de interacciones.

“Marqué los ojos rosados, una característica indicativa del albinismo”, agregó Nanda.

A rare yellow turtle was spotted & rescued in Balasore, Odisha yesterday.

Most probably it was an albino. One such aberration was recorded by locals in Sindh few years back. pic.twitter.com/ZHAN8bVccU

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 20, 2020