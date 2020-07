La enfermera rusa que atendió a pacientes de coronavirus en ropa interior se convirtió en modelo

View this post on Instagram

#covid19 Для меня это работа, которую нужно четко и грамотно выполнять. Мы не знали, что это такое, и как с этим работать, но страха не было и нет. Самая большая проблема – это масштаб поражения, следовательно – увеличение объёма работы, а также условия – нахождение в СИЗе. На данный момент вошли в ритм и продолжаем вести борьбу. Несмотря на все потери, стресс, постоянный недосып и напряжение, – мы выиграем, я уверена🙏 Главное сохранять позитивный настрой✊🏻