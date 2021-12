La dramática búsqueda del guatemalteco que habría muerto en Chiapas y cuya identificación depende de prueba de ADN

A punto de cumplirse una semana de la tragedia de migrantes en Chiapas, México, y con el número de muertos en aumento, las autoridades guatemaltecas y mexicana aún no oficializan datos de las víctimas, agravando la agonía de las familias que, a costa de todo, han viajado al lugar del accidente en busca de respuestas que no han encontrado.

El número de muertos por la volcadura de un camión que transportaba migrantes escondidos, el pasado jueves, en una carretera de Chiapa de Corzo, Chiapas, subió a 56 el martes, informaron las autoridades estatales de Salud, que indicaron que se trata de un centroamericano, de identidad desconocida, cuyo estado de salud era muy grave.

Aunque los días han pasado, los familiares de posibles víctimas guatemaltecas no encuentran paz en el tortuoso camino que les ha tocado recorrer en la búsqueda de sus reseres queridos, pues ni en Guatemala ni en México han encontrado respuestas a sus preguntas.

Lo anterior quedó en evidencia este miércoles 15 de diciembre durante una publicación del periodista mexicano César Cancino, quien obtuvo dramáticos testimonios de tres guatemaltecos que se adentraron, sin contar con un vehículo, en México para llegar al lugar de la tragedia y tratar de encontrar una luz al final del túnel; sin embargo, eso parece estar muy lejos de lograrse.

Lejos de su país, sin medios de transporte, con poco dinero y con la angustia de no saber nada de sus parientes, una guatemalteca que llegó el martes por la noche a Chiapas contó que para poder reconocer a Domingo Antonio Chávez López, quien se cree es uno de los 56 muertos, las autoridades les requieren un examen de ADN, el cual se deben practicar en la Procuraduría General de la República (PGR).

Ayer venimos a las 9 de la noche

“Llamamos el sábado al Consulado -de Guatemala en Chiapas- y nos dijeron que todavía estaba en búsqueda. El lunes nos llamaron y nos dijeron que lo mejor era llegar -a Chiapas- para identificarlo”.

Dijo que eran dos familiares los que iban en el tráiler y que uno de ellos está herido y este les asegura que Domingo falleció, pero no han localizado su cuerpo en el Servicio Médico Forense (Semefo).

“Tenemos que esperar, ya pasamos por varios hospitales y no lo encontramos y lo que estamos esperando ahora es el ADN de mi primo para buscar a mi pariente”, señaló la mujer que no se identificó.

Dijo que llegó al lugar de la tragedia para preguntar si alguien recogió la mochila, “pero en los hospitales nos dijeron que está muerto, pero vamos a la PGR a sacar el ADN para identificarlo, porque en los hospitales no aparece”.

Otro guatemalteco que busca a un amigo contó que para llegar a ese lugar han tenido que hacer una travesía, la cual empieza con el trámite del permiso para ingresar al territorio mexicano, el cual tramitaron al salir de La Mesilla, San Marcos, en Comitán.

“Nos costó bastante, pero gracias a Dios nos dieron el permiso en Comitán, es gratis, pero tiene un proceso. Estoy muy triste, consternado porque nunca pensé que él vinera aquí”, dijo el hombre que tampoco se identificó, pero que busca a Sebastián Pérez Tol, quien era vicepresidente del Cocode de su comunidad.

“En Guatemala corre la noticia que él está muerto, pero hasta no verlo con nuestros propios ojos no vamos a estar tranquilos. No lo encontramos y esperamos en Dios que lo encontremos en los hospitales, porque fuimos a la morgue (Semefo) y no está en ese lugar”, comentó.

Investigan el hecho

Las autoridades mexicanas continúan investigando la tragedia que provocó la muerte de los 56 migrantes, en su mayoría guatemaltecos, y lesiones en más de un centenar.

El accidente tuvo lugar cuando volcó un camión que transportaba migrantes en una carretera de Chiapas.

Según la Fiscalía del Estado, el tráiler, que iba a exceso de velocidad, volcó en una curva lo cual provocó que la caja en la que viajaban más de 150 migrantes se desprendiera.

Posteriormente, la caja chocó con la pared del muro de un puente peatonal y tras el impacto se quedó sin el techo y a consecuencia del choque decenas de migrantes murieron en el instante.

“Del caso de México estamos conversando con el Instituto Nacional de Migración y con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder viabilizar este proceso que se requiere a la brevedad posible, pero haciendo la cosas bien para no cometer errores en el camino”, dijo el vicecanciller

Postura del Minex

El vicecanciller Eduardo Hernández dijo que trabajan por medio de la red consular en el área de Chiapas para la identificación de los fallecidos y que facilitan el ingreso de guatemaltecos que sospechen que tienen parientes afectados; además, señaló que se hacen investigaciones en nueve hospitales porque hay algunas personas que están inconsciente

Dijo que se solicitó apoyo al Renap para enviar un equipo de registro de huellas dactilares para facilitar la identificación de las personas afectadas.

Reiteró que de momento solo dos fallecidos han sido identificados por sus parientes y que sospechan que otros 14 también sean connacionales.