La cumbre del bla bla bla: así resume la activista Greta Thunberg los resultados de la COP26

No todos quedaron satisfechos con la cumbre del clima 2021 que se celebró en Glasgow, Escocia y para la activista medioambiental Greta Thunberg, los resultados fueron intrascendentes y el evento lo resumió en un irreverente: bla bla bla.

“El #COP26 se acabó. Aquí hay un breve resumen: Bla, bla, bla. Pero el verdadero trabajo continúa fuera de estos pasillos. Y nunca nos daremos por vencidos, nunca”, dijo en redes socialesla activista juvenil Thunberg.

Uno de las desazones de la cumbre ocurrió luego de que India lograra que la frase “eliminación progresiva” del carbón que iba incluida en el acuerdo que se firmaría se modificara por “reducción progresiva”. Esto decepcionó a muchos ya que por primera vez se hacía alusión a la necesidad de acabar con el consumo de combustibles fósiles.

“A menos que logremos recortes anuales inmediatos, drásticos y sin precedentes de las emisiones en la fuente, eso significa que estamos fallando en lo que respecta a esta crisis climática”, comentó la activista.

“Dar pequeños pasos en la dirección correcta, logra algún progreso o ganar lentamente equivale a perder”, dijo Thunberg.

