¡Qué casualidad! Evacúan la Casa Blanca durante audiencias por juicio político a Trump

El personal de la Casa Blanca y periodistas fueron evacuados este 5 de diciembre por una alarma de incendio al mismo tiempo que se desarrollaba una audiencia del juicio político contra Donald Trump, el presidente de Estados Unidos.

Las audiencias del juicio político tenían lugar en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio de Washington DC. Trump estaba fuera de la ciudad al momento de ese ejercicio.

At the White House, the press has evacuated for a fire alarm #ImpeachingHearings pic.twitter.com/NWfMHW26Up

— Steven Nelson (@stevennelson10) December 4, 2019