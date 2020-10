Jóvenes bailan el vals de espaldas para no contagiarse de coronavirus

La pandemia de covid-19 vino a cambiar el estilo de vida de la gran mayoría de la población, que ahora lucha por volver a la Nueva Normalidad. Prueba de ello es un video de una fiesta en el que los asistentes bailan el vals de espaldas para prevenir casos de coronavirus.

El video, que no especifica el lugar, muestra a varias parejas de jóvenes bailando de espaldas, quienes lo hacen con precisión, vestidos de etiqueta y con cubrebocas en lo que parece una fiesta en la Nueva Normalidad.

Está pesadilla postapocalíptica parece salida de una película de Roy Andersson. pic.twitter.com/YvwQfEBlfP — Chilango Gambino (@chemasolari) October 11, 2020

El video se hizo viral porque el baile se efectuó sin contacto de manos, ni acercamiento cara a cara, aunque al final se muestra a un hombre con un cubrebocas mal puesto.

No se sabe si los jóvenes improvisaron el baile o si antes lo habían ensayado, pues no perdieron la coordinación en ningún momento de la fiesta. Internautas aplauden el hecho de que no se quedaron con las ganas de bailar, pero resaltan que lo hicieron de forma responsable.