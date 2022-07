¿Joe Biden tiene cáncer? Las declaraciones del presidente de EE. UU. y por qué dicen que se trató de un lapsus

Joe Biden, paralizado en el Congreso y limitado por la Corte Suprema, intentó el miércoles 20 de julio reimpulsar sus promesas sobre el clima con el anuncio de nuevas medidas regulatorias, en un momento en el que una ola de calor asfixia a Estados Unidos y a varios países europeos.

El cambio climático es “un peligro claro e inmediato”, así como una “amenaza existencial para nuestra nación y el mundo”, dijo. Lo “es literalmente, no en sentido figurado”.

“La salud de nuestros conciudadanos y nuestras comunidades está literalmente en juego”, al igual que “nuestra seguridad nacional” y “nuestra economía”, afirmó en una antigua central eléctrica de carbón de Massachusetts, cerrada en 2017 y en proceso de reconversión para generar energía eólica.

“Como el Congreso no está haciendo lo que debería”, lamentó el demócrata de 79 años, “usaré mis prerrogativas ejecutivas”.

Pero no ha declarado -al menos por el momento- el “estado de emergencia climática” como piden algunos miembros de su partido, una maniobra cuyo impacto no está muy claro.

Mientras Biden hablaba, gran parte de Europa se ahogaba por la ola de calor de la que Estados Unidos no se ha salvado: se estima que 100 millones de personas viven actualmente en zonas del país bajo aviso por calor excesivo.

“Nuestros hijos y nietos cuentan con nosotros. No es una broma. Si no limitamos (el calentamiento) a menos de 1.5 grados, lo perderemos todo. No habrá vuelta atrás posible”, dijo.

Las declaraciones sobre el cáncer

Durante su discurso, Joe Biden indicó que tiene la intención de avanzar con proyectos “a su propio ritmo” y que, entre los decretos preparados por su gobierno figuran más fondos para ayudar a proteger las regiones que se enfrentan a calor extremo y medidas para impulsar la producción de energía eólica en Estados Unidos.

Sin embargo, lo que alarmó al mundo fue la declaración de dio en la que indicó que padece de cáncer. “yo y tantas otras personas con las que crecí tienen cáncer”.

Rápidamente surgieron rumores sobre la salud del mandatario estadounidense. Sin embargo, medios locales indiciaron que la Casa Blanca informó que Biden se encuentra bien y recordaron que en noviembre de 2021, el informe médico afirmó que el mandatario es un hombre sano capaz de desempeñar sus funciones.

#LoUltimo – El Presidente Biden acaba de asegurar que tiene cáncer. 👇🏻 pic.twitter.com/YxTnTB3zKc — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) July 20, 2022

También se indicó que Joe Biden tuvo un lapsus debido a que en su adolescencia vivió cerca de una petrolera en Delaware, Estado que tuvo la tasa de cáncer más alta del país, y que por eso afirmó que sufrió de cáncer con otras personas. Además, recordaron que el mandatario estadounidense ha sido criticado en varias oportunidades por varios lapsus en sus discursos que le han provocado intensos debates públicos.