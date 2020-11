Joe Biden sobre el suspenso de la elección: Esto no se acaba hasta que cada voto sea contado

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo que está en el buen “camino” para ganar las elecciones frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio del suspenso sobre los resultados.

“Creo que estamos en el buen camino para ganar esta elección”, afirmó Biden a sus seguidores en un anuncio transmitido en directo por la televisión desde Wilmington, Delaware, donde vive el demócrata.

“Esto no se acaba hasta que cada voto sea contado”, agregó el candidato de 77 años.

Trump se impuso en Florida, uno de los estados más ansiados con 29 votos electorales donde las encuestas daban resultados muy ajustados.

Pero el veterano exvicepresidente de Barack Obama afirmó sentirse confiado sobre sus posibilidades en Arizona, un estado que Trump ganó hace cuatro años y recalcó su triunfo en Minnesota.

“Todavía seguimos en la contienda en Georgia. Y me siento optimista sobre Wisconsin y Michigan. Y por cierto va a tomar un poco de tiempo pero vamos a ganar en Pensilvania”, indicó el demócrata.

Biden indicó además que no le corresponde a él ni a su rival decir quién es el ganador de las elecciones.

“Esta es una decisión del pueblo estadounidense. Pero soy optimista sobre el resultado”, afirmó el candidato que también se impuso sin sorpresas en estados como Maryland, Nueva York y Virginia.

