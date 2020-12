¡Jo, Jo, Jo! Bomberos rescatan a Santa Claus al quedar atrapado en cables de alta tensión

La buena voluntad de un hombre que vive en Río Linda, en el condado de Sacramento de California, EE. UU., lo llevó a vestirse de Santa Claus e intentó contagiar de alegría y energía a los ciudadanos.

La acción de Santa casi se convierte en tragedia debido a que, mientras intentaba animar a sus vecinos, quedó atrapado entre los cables de alta tensión. El hombre realizó un vuelo en parapente a motor y de pronto el sistema impulsor dejó de funcionar.

Los servicios de rescate acudieron al llamado de emergencia de los vecinos y afortunadamente para Santa Claus, le dieron el mejor regalo de Navidad de forma anticipada al rescatarlo, acción que llevó a los socorristas a cortar la electricidad de forma temporal en la localidad.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el hombre que se vistió de Santa es aficionado a los deportes extremos y debido a sus habilidades pudo evitar una caída estrepitosa.

“Estamos felices de informar que Santa está ileso y estará listo para Navidad la semana que viene, ¡Pero quizás con un trineo nuevo!”, comentaron en el Distrito Metropolitano de Bomberos de Sacramento.

We are happy to report #Santa is uninjured and will be ready for #Christmas next week, but perhaps with a new sleigh! pic.twitter.com/muYQex4zYU

— Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) December 20, 2020