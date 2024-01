Japón reporta seis personas fallecidas a causa del terremoto

Las autoridades japonesas han reportado al menos seis muertos en la prefectura de Ishikawa, en el centro de ese país, debido al terremoto de magnitud 7.6 que golpeó esta región este lunes 1 de enero y que aún obliga a mantener activada la alerta por tsunami en buena parte de las costas del archipiélago nipón.

La cadena de radiotelevisión pública NHK informó que la policía de Ishikawa rescató sin vida a un hombre de avanzada edad que había quedado sepultado bajo los escombros de su casa, y que con él son ya seis las víctimas mortales en esta prefectura, la más castigada por el sismo.

En esta y otras regiones, los bomberos han recibido reportes de más de 50 casas y edificios dañados por el terremoto y de varias personas atrapadas debajo.

Se habla también de docenas de heridos en prefecturas como Ishikawa, Niigata o Toyama, donde el derrumbe del techo de un salón de juegos de azar hirió a ocho personas, dos de ellos de gravedad, según informó la agencia Kyodo.

El número de hogares sin luz, principalmente en Ishikawa, se fija de momento en decenas de miles.

Establecer el alcance de los daños resulta aún complicado por el hecho de que el temblor ha afectado a los servicios de telefonía e internet, además de dañar muchas carreteras.

Los servicios ferroviarios de alta velocidad de Japón también se han visto afectados con suspensiones parciales.

El terremoto se registró en la península de Noto, en la costa occidental del centro de la isla de Honshu, la más poblada del país, y alcanzó los 7.6 grados en la escala abierta de Richter.

El temblor tuvo una magnitud de 7 en la escala japonesa cerrada de 7, que se centra en la capacidad destructiva de los temblores más que en su intensidad, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que ha dicho que el seísmo ha deparado ya un centenar de réplicas.

El terremoto obligó a su vez a activar la alerta por la posible llegada de olas de hasta cinco metros de altura en Ishikawa y de menor altura en la costa occidental de la islas de Honshu y Hokkaido y el norte de la isla de Kyushu.

🇯🇵 | Devastación en la ciudad de Wajima, Japón, donde un incendio provocado por el terremoto destruyó más de 50 edificios. pic.twitter.com/RM61tZgMuA — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 1, 2024

Aunque la alerta se ha rebajado, el aviso por posibles subidas de la marea de hasta un metro se mantiene aún en todas estas zonas.

Varias localidades niponas e incluso en la vecina Corea del Sur reportaron ligeras subidas del nivel del mar, pero por el momento no se ha informado de daños graves a causa del agua. EFE

JAPON

CONSTRUCCIONES PREPARADAS

PARA TERREMOTOS ▪️Los edificios #sismorresistentes son diseñados para deformarse de manera controlada durante un #terremoto disipando la energía liberada por el movimiento #sísmico como este puente ▪️ Terremoto 7.6 grados en #Ishikawa #Japón pic.twitter.com/MavBCv94Zb — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) January 1, 2024

Foto principal: EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/