Invitados trataron de salvarla: joven muere en su fiesta de 15 años en Argentina

Una gran conmoción hay en Argentina luego de conocerse la historia de Julieta Anahí Ilundain, quien hace unos días celebraba su fiesta de 15 años, pero murió debido a una complicación cardíaca.

Según una publicación de El día de Escobar y otros medios de ese país, Ilundain cumplía 15 años y le organizaron una fiesta en la localidad de Ingeniero Maschwitz, en Escobar, Argentina, pero a pocos minutos de haber comenzado el festejo la cumpleañera se desplomó.

Algunos invitados intentaron asistir a la joven por medio de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y luego fue trasladada a un centro asistencial donde confirmaron su fallecimiento debido a un paro cardiorrespiratorio.

La quinceañera estaba recibiendo unos arreglos florales junto a su hermano cuando ocurrió el incidente, según los reportes oficiales.

La adolescente era muy conocida en la comunidad de Ingeniero Maschwitz pues había sido embajadora de la Casa de la Cultura, disfrutaba de actividades folclóricas e integraba la Escuela Orquesta del barrio Lambaré.

La noticia de su fallecimiento impactó al municipio y en poco tiempo se viralizó en las redes sociales donde familiares y allegados expresaron su dolor.

Carta de un hermano

En su cuenta de Facebook, el hermano mayor de Julieta, Jeremías Acosta, escribió una carta de despedida que conmueve las redes sociales.

“Te fuiste abrazándome y diciéndome ‘te amo’. Fue lo último que hiciste”, escribió el joven de 26 años.

“Todos dicen que te fuiste feliz y no aguantaste la emoción. Cuando todo se me hacía oscuro, vos me llenabas de luz con tu risa y un fuerte abrazo. Ahora ayudame a ser fuerte por mami y mi familia, porque yo quedo en tus manos. Cuando quieras, me avisás y me llevás con vos”, añadió.

También escribió: “Te prometo que voy a estar con mami y mis hijos como vos querías. Un fuerte abrazo al cielo, vas a ser una líder de ángeles como lo eras acá. Te amo y siempre te voy a amar hasta el fin de mi vida, mi princesa. Te voy a extrañar hasta que te vea de nuevo, solo quiero dormir y que estés conmigo”.