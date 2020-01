Investigan a un sujeto que violó y provocó la muerte de una perrita

Proceso.com reportó de que la Fiscalía General del Estado de México abrió una investigación en contra del presunto agresor identificado como Martín, quien será acusado de maltrato animal.

La agresión física y sexual la sufrió el animal de 8 meses en la ciudad de Nezahuacóyotl.

Según la investigación, la perra sufrió severas lesiones que le causaron la muerte, denunció la organización La Camada Nitin Neza.

“Dulce pequeña, este mundo no te merecía, descansa en paz, ya no sufrirás, los angelitos como tú no tendrían por qué sufrir”, escribió la internauta Danny Kim.

“Hermosa Mati descansa en paz y espero que en ese lugar de luz en el que te encuentras seas feliz. Corre entre las nubes mientras nosotros nos encargaremos de hacerte justicia”, escribió en Facebook Anabelle Luna.