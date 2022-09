Insólito: madre latina de dos hijos es decapitada por su ex pareja con una espada

La joven fallecida habría tenido una relación sentimental con Landaeta; sin embargo, tras separarse decidió solicitar una orden de restricción contra su ex pareja debido al constante acoso sufrido.

Varios agentes policiales llegaron a la escena del crimen tras recibir informes de que un hombre con una espada había “cortado” la cabeza de una mujer en plena calle.

Según el teniente Eamon Allen, de la oficina del alguacil del condado de San Mateo, los hijos de la mujer fallecida, de 1 y 7 años respectivamente, no fueron testigos de este hecho violento debido a que no estaban con ella y permanecían dentro de su casa.

2/2 Law enforcement sources tell me two children were home at the time. Allen says deputies found victim in the middle of the street and "were a little upset"; being offered peer counseling. Suspect returned ten minutes after deputies arrived and was arrested. pic.twitter.com/HLfECEvZar

— Dan Noyes (@dannoyes) September 8, 2022