Indignación: Cazadora de Sudáfrica mata a una jirafa y exhibe su corazón en las redes sociales

Indignación ha causado en redes sociales las fotografías que compartió una cazadora de Sudáfrica en la que se observa el corazón de una jirafa que recién había matado durante una cacería.

La protagonista de este atroz hecho es Merelize Van Der Merwe, de 32, que compartió dos imágenes en la que se le ve feliz y orgullosa de haber matado a su presa, según informa el diario británico Mirror.

En una de las imágenes sostiene el rifle con el que mató a la jirafa y el animal a sus pies. En la otra, también se muestra a la cazadora con los brazos abiertos mostrando el cadáver de su presa.

El esposo de Merelize pagó más de 2 mil euros, (unos Q18 mil 755) para hacer realidad el sueño de su pareja en un parque de Sudáfrica.

“Mi maravilloso esposo sabía que este era mi sueño y me apoyó por completo. Fui literalmente como una niña pequeña durante dos semanas y conté los días. ¡Después me llené de emociones, porque he estado esperando años para tener esta oportunidad! Mi esposo entiende la pasión por la caza y me apoya sin importar nada”, escribió la cazadora el 13 de febrero pasado en su cuenta de Facebook, y acompañó el texto con las dos fotos de la jirafa muerta.

El mejor regalo del día del cariño

El 14 de febrero, el Día de San Valentín o del Cariño, Van Der Merwe publicó otras dos fotos en su Facebook pero ahora las imágenes fueron mucho más grotescas, pues mostró el corazón de la jirafa y afirmó que no pudo haber recibido mejor regalo del 14 de febrero.

“¿Alguna vez te has preguntado qué tan grande es el corazón de una jirafa? Estoy absolutamente en la luna con mi GRAN regalo de San Valentín”, escribió la cazadora.

Esas imágenes desataron la ira de usuarios de redes sociales que criticaron a la mujer por su falta de sensibilidad para los animales y hasta fue tachada de tener enfermedades psicológicas.

Fox News asegura que Van de Merwe es una reconocida cazadora de Sudáfrica y se cree que ha matado a más de 500 animales en su vida, que incluyen leones, leopardos, elefantes y los considera como trofeos.