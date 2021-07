Impactante: video muestra cuando mujer evita secuestro de su hijo y se lo arrebata a los captores

Un hombre de 24 años fue arrestado y acusado luego del intento de secuestro a un niño de 5 años en Queens que quedó captado en video, tuiteó el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York.

El sospechoso fue identificado como James McGonnagle, quien se golpeó la cara cuando un oficial de la Policía de Nueva York intentó obtener su huella digital.

En un video publicado se observa cuando McGonough salió de un auto rojo para recoger al niño y lo llevó al automotor mientras los otros sospechosos estaban sentados.

Las imágenes también muestran cuando el menor caminaba junto a su madre, informó Florida News Times.

La madre del niño, Dolores Díaz López, vio lo que sucedía y extendió la mano a través de la ventana delantera abierta del automóvil, alejando a su hijo del hombre y sacándolo del vehículo.

Según las fuentes, un oficial de Policía estaba en el Hospital Brookdale por un tema no relacionado cuando reconoció al sospechoso en el video. Este estaba en el hospital buscando tratamiento y fue detenido.

Aún buscan a un segundo sospechoso. La madre del niño habló con Eyewitness News.

Díaz López dijo que caminaba con sus hijos camino al trabajo de su esposo cuando el sujeto agarró a su hijo Jacob.

“Dije, ‘Dios mío, mis hijos, oh, Dios mío, mi niño’”, dijo Díaz López.

Explicó que su hijo inicialmente estaba sentado en el asiento trasero, pero después de que ella y sus hijos les suplicaron que devolvieran al niño, él se puso de pie y ella pudo agarrarlo.

NYC: We need your help identifying these guys. They attempted to kidnap a 5-year-old yesterday in front of 117-02 Hillside Avenue in Queens around 8:00 pm. His mother was able to remove him from the car before they fled. If you have ANY info contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/8KZRty9K8p

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 16, 2021