Impactante cambio: Así luce Volodimir Zelenski luego de un mes de la invasión rusa en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, urgió el martes 5 de abril al Consejo de Seguridad de la ONU a poner fin a los “crímenes de guerra” contra civiles ucranianos cometidos por tropas rusas, que estarían alistando una nueva ofensiva en el este y el sur del país.

En Ucrania, las tropas rusas “mataron a la gente en sus apartamentos, en sus casas con granadas, aplastaron a civiles con tanques cuando estaban en sus coches en la carretera, solo por placer”, dijo Zelenski en un discurso en directo por video ante la máxima instancia de la ONU en Nueva York.

El mandatario ucraniano pidió que el Consejo de Seguridad excluya a Rusia, uno de sus cinco miembros permanentes, y abogó por una reforma del sistema de Naciones Unidas para que “el derecho al veto no signifique derecho a morir”.

“Ahora necesitamos decisiones del Consejo de Seguridad para la paz en Ucrania” y si la ONU se revela incapaz de asumir “inmediatamente” esa “opción”, la otra sería “disolverse”, afirmó.

Su discurso se produjo bajo el impacto del espeluznante hallazgo durante el fin de semana de decenas de civiles muertos en Bucha y otras localidades de la región de Kiev tras el repliegue de las tropas rusas.

Los dirigentes ucranianos y de potencias occidentales denunciaron “crímenes de guerra” y “genocidio”.

“Lo que vimos en Bucha no es el acto aislado de una unidad solitaria. Es una campaña deliberada para matar, torturar, violar, cometer atrocidades”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

En su reciente aparición pública en la ciudad de Bucha, al presidente ucraniano se le vio cansado, con ojeras, sin afeitar y con una expresión de mucho pesar.

“Estas fotos fueron tomadas con 41 días de diferencia por el fotógrafo del presidente. La primera corresponde al 23 de febrero, el último día de la Ucrania pacífica. La segunda en Bucha, hoy”, publicó un usuario en Twitter el lunes 4 de abril.

These photos were taken 41 days apart by the president’s photographer. The first one on the 23rd of February, the last day of peaceful Ukraine. The second one in Bucha today. pic.twitter.com/kfPU723gw1

— Katya Gorchinskaya (@kgorchinskaya) April 4, 2022