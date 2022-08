Imágenes: cámara capta el momento en que un tren a toda velocidad embiste a camioneta

Una cámara de celular captó el momento en que una camioneta es arrollada por un tren en North Miami, EE. UU.

El hecho ocurrió el jueves último cerca de las 17 horas en la calle 141 y Biscayne Boulevard, de acuerdo con medios estadounidenses.

Al parecer, la camioneta se quedó dentro del área del paso del tren y las plumillas se bajaron para cerrar el paso de vehículos, lo que no le permitió avanzar.

La Policía informó que recibió varias llamadas acerca de que un vehículo había sido arrollado sobre las vías del tren Brightline.

Cuando llegaron encontraron el vehículo destruido a la orilla de la línea férrea.

El accidente destruyó los brazos del cruce del tren así como las luces de advertencia, de acuerdo con el sitio de 7 News Miami.

Según el noticiero, el hecho ocurrió cerca de la entrada de un gran complejo de apartamentos.

“El accidente ocurrió días después de que Brightline recibiera una subvención de US$25 millones para mejorar la seguridad en las vías”, consigna el sitio.

Afortunadamente, los ocupantes del vehículo lograron escapar del vehículo momentos antes del impacto, por lo que salieron ilesos, al igual que los pasajeros del tren.

(Foto principal: @fox_sheldon/Twitter)

We’re told this just happened within the hour at Biscayne and 147th St. N. Miami PD: Everyone got out. Car was unoccupied. No one on @GoBrightline train injured. @wsvn pic.twitter.com/XboZLfoWG3

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) August 18, 2022