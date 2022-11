IMÁGENES: Balacera deja al menos seis muertos en un supermercado en Virginia, EE. UU.

Un hombre mató a tiros a por lo menos seis personas el martes por la noche en un supermercado de Estados Unidos, poco antes del Día de Acción de Gracias y unos días después una matanza en un club LGBTQ de Colorado que dejó cinco muertos y conmocionó al país.

La matanza tuvo lugar en la ciudad de Chesapeake, en el estado de Virginia, este de Estados Unidos, y el autor fue abatido, indicó la policía.

“La policía de Chesapeake confirma siete muertos, incluyendo al hombre que disparó, tras el tiroteo de anoche (martes) en Walmart en Sam’s Circle”, dijo en Twitter la administración del municipio.

El oficial del departamento de policía de Chesapeake, Leo Kosinski, dijo poco antes a la prensa que se encontraron “múltiples víctimas y múltiples heridos” en el supermercado, que según medios locales estaba lleno de clientes haciendo compras para la cena de Acción de Gracias.

Las primeras llamadas a los servicios de emergencia llegaron poco después de las 22H00 horas del martes (03H00 GMT del miércoles).

La policía no proporcionó ningún detalle sobre la identidad del presunto atacante ni sobre cómo murió.

“Creemos que se trata de un único tirador y ese único tirador falleció“, dijo Kosinski, quien añadió que no creía que la policía hubiera efectuado ningún disparo.

Chesapeake Police confirm 7 fatalities, including the shooter, from last night's shooting at Walmart on Sam's Circle.

— City of Chesapeake (@AboutChesapeake) November 23, 2022