Ignacio, el adulto mayor que baila mambo y swing tras recibir la vacuna contra el coronavirus

Ignacio Dávila, de 67 años, vive en Huixquilucán, Ciudad de México, y es una de las 7.4 millones de personas que han recibido la vacuna contra el coronavirus a escala nacional.

Según las últimas actualizaciones de autoridades, se ha administrado vacunas para el 4.78% de la población. Es una labor difícil que enfrentan todos los países del mundo, por eso, algunos de los inmunizados celebran estar protegidos.

“La vacuna no me dolió, me duelen más las injusticias. No tengo dinero, pero soy feliz”, asegura al diario El Universal “Nacho”, como es conocido.

Luego de haber recibido la vacuna, Nacho hizo gala de sus habilidades para el baile y, acompañado de un grupo musical, deleitó a quienes esperaban su turno de ser protegidos contra el coronavirus.