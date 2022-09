Huracán Ian: Biden advierte que puede ser el “más letal” en la historia de Florida

“Este podría ser el huracán más letal en la historia de Florida”, dijo Biden después de una visita a los locales de la agencia a cargo de los desastres naturales (FEMA) en Washington.

“Los números (…) aún no están claros, pero recibimos informaciones que dan cuenta de una sustancial pérdida de vidas” por el huracán, que ha devastado partes de este estado del sureste de Estados Unidos.

“Cuando las condiciones lo permitan, iré a Florida”, dijo. Añadió que también prevé visitar el territorio insular caribeño de Puerto Rico, que todavía se recupera del huracán Fiona.

Ian, degradado a tormenta tropical, tocó tierra el miércoles 28 de septiembre por la tarde como huracán de categoría 4 (en una escala de 5) en el suroeste de Florida, antes de continuar su paso por el estado, con fuertes vientos y lluvias torrenciales.

Todavía es demasiado pronto para hacer una evaluación, pero algunos daños materiales ya eran visibles unas horas después del paso del huracán.

En el puerto de Fort Myers, algunas embarcaciones quedaron parcialmente sumergidas y otra encalló en la orilla.

We're continuing to take swift action to help the families of Florida. Overnight, I made a major disaster declaration to expedite Federal aid to supplement recovery efforts.

I want the people of Florida to know that we will be here at every step of the way.

— President Biden (@POTUS) September 29, 2022