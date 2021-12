Hombre se sube a árbol de Navidad en Nueva York, le prende fuego y es arrestado

El enorme árbol de Navidad All-American ubicado en las afueras de la sede de Fox News en la ciudad de Nueva York, resultó gravemente dañado durante un incendio la madrugada del miércoles.

El domingo 5 de diciembre, personal de los estudios News Corp. que alberga Fox News, The Wall Street Journal y el New York Post, participó en la inauguración del árbol navideño a propósito de las festividades de diciembre.

El árbol de 15 metros de altura cuenta con 10 mil adornos de vidrio, 100 mil luces y llevó más de 21 horas armarlo.

La madrugada de este lunes 8 de diciembre, la policía de Nueva York detuvo a un hombre que enfrenta una lista de cargos después de que varios agentes aseguran que le prendió fuego al árbol de Navidad ubicado en West 48th Street y 6th Avenue.

Según los reportes internacionales, el incendio sucedió después de las 12 AM y el hombre detenido fue identificado como Craig Tamanaha, de 49 años y está acusado de incendio premeditado, travesura criminal, allanamiento de morada, molestia criminal, peligro imprudente, manipulación criminal y conducta desordenada.

Los socorristas de Nueva York acudieron al llamado de emergencia y lograron contener el incendio la madrugada de este 8 de diciembre.

En las redes sociales se hicieron virales fotografías y videos capturados durante el incendio.

Just after midnight the Christmas tree in front of Fox News in New York City went up in flames. NYPD says Fox security saw a man climbing the tree. The man was then seen running away from Fox Square but quickly arrested by police. pic.twitter.com/KEGsM95gbS

— David Begnaud (@DavidBegnaud) December 8, 2021