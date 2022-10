Hombre propone matrimonio con anillo de dulce y esta fue la reacción de la novia

Las propuestas de matrimonio son momentos únicos y especiales que quedan en la memoria de los involucrados. Además, para muchas parejas es un momento trascendental debido a que es una señal especial que engloba el producto del amor y la disposición de dar un gran paso en sus vidas.

Aunque algunas parejas prefieren una cena romántica para plasmarlo, otras personas se olvidan de las propuestas tradicionales y prefieren usar su creatividad y organizan actividades peculiares para demostrar su amor.

Independientemente la forma y el lugar en que se realice la propuesta, regularmente terminan con finales felices cuando la novia dice ¡Sí, acepto! Sin embargo, recientemente la historia de una pareja se viralizó en las redes sociales debido a la reacción de la novia tras ser sorprendida por su amado.

Todo ocurrió en el estadio Rogers Centre en Canadá, durante un partido entre Toronto Blue Jays y Boston Red Sox de la Major League Baseball.

En ese recinto deportivo una pareja se hizo viral luego de que un video se publicara en la cuenta @canadianpartylife de TikTok.

Durante el encuentro, un hombre le propuso matrimonio a su novia. Se arrodilló, se llevó la mano a una bolsa de su pantalón y sacó un anillo. Mientras lo hizo, la chica se mostró nerviosa y sorprendida debido a que captó la atención de varios de los espectadores.

Momentos después, la novia se dio cuenta de que el anillo era un dulce conocido como “ring pop” y le dio una cachetada a su novio. Además, ella tenía un vaso en la mano y le aventó el refresco en la cara.

El video se viralizó en TikTok y los usuarios lo replicaron en otras redes debido a la reacción de la chica.

“Es por eso por lo que siempre digo que proponer debe ser manejado en privado, el mundo no necesita saber que te vas a casar”, “Eso fue muy lindo, tal vez no podía esperar para obtener un anillo legítimo y quería ser dulce al hacer esto…”, “Todavía estaría sonriendo incluso con un ring pop porque es el gesto y el significado” y “Me siento mal por los dos. Ella no procesó todo, pensó que él estaba bromeando sobre casarse con ella. Y él no pensó que ella reaccionaría así”, fueron algunos comentarios de los usuarios.