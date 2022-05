Hombre murió dentro de su Tesla: por qué dicen que fue por un fallo en las manijas de las puertas y qué se sabe de la demanda

La familia de una víctima demandó a la empresa Tesla debido a los fallos en manijas que presentó uno de sus vehículos.

De acuerdo con medios internacionales, en 2019 el médico Omar Awan conducía un Tesla Model S en South Flamingo Road, EE. UU., chocó y no sobrevivió al impacto. Ante ese suceso, la familia de Awan continúa en proceso en contra de la empresa de autos eléctricos.

Según se reveló, los familiares de Awan indican que el médico quedó atrapado dentro de su Tesla debido a los fallos en las manijas que presentó el vehículo y lo que impidió su rescate.

Awan, de 48 años, chocó el Tesla Model S. Sin embargo, se indicó que, al momento de la llegada de los rescatistas, identificaron que el médico no podía salir debido a que las manijas del auto tenían fallas.

La familia del médico reclama que, según los protocolos de Tesla, todos sus vehículos tienen un mecanismo de emergencia que se abren automáticamente tras un choque y en esta ocasión no fue así. Además, indicaron que los socorristas intentaron varios mecanismos y no lograron abrir el auto.

Los reportes revelaron que Awan murió momentos después del choque por inhalación de humo y quemaduras debido a que el vehículo se estaba incendiando.

Varios videos en los que se observa el vehículo incendiándose se viralizaron recientemente en redes sociales y salió a la luz el reporte policial de 2019 en el que se especificó que los rescatistas, pese a contar con experiencia y capacitación, no lograron abrir el auto.

“Los bomberos no pudieron encontrar la perilla de una puerta para tratar de entrar de esa manera y desafortunadamente no pudieron sacar al conductor. Además, intentaron romper la ventana para sacar al hombre, pero no tuvieron éxito debido a que las llamas eran demasiado fuertes”, dijo el Departamento de Policía de South Florida.

La demanda

De acuerdo con los reportes, la familia de Awan emitió una demanda contra Tesla, compañía de Elon Musk, y reclaman que la muerte del médico fue culpa del fallo del vehículo y en el documento legal que se presentó a las autoridades, indicaron que el Tesla Model S se comprobó que estaba defectuoso.

En 2019, la compañía respondió a la acusación e indicó que el vehículo estaba en perfecto estado y que Awan fue el único culpable del incidente. Además, Tesla se amparó en el reporte médico que afirmó que el médico conducía a exceso de velocidad en el momento del impacto.

La familia de Awan continúa con el proceso y espera nuevo fallo en los próximos meses.