Hombre incumplió restricción del coronavirus por salir a pasear a sus peces en España

Agentes de la Policía Nacional de España multaron a un hombre en la provincia de Logroño por salir a la calle a pasear a sus peces.

En las redes sociales informaron las autoridades, que los policías encontraron a la persona caminando por la calle, mientras llevaba una pecera en la mano.

La sanción fue emitida porque está prohibido salir por actividades no vitales y está “en contra de lo estipulado en el Real Decreto del del Estado de Alarma”.

El estado de alarma sí permite a los ciudadanos salir a la calle para pasear a las mascotas, mayoritariamente perros, el tiempo estrictamente necesario para que hagan un poco de ejercicio y otras necesidades.

Agentes de la @policia han sancionado a una persona por salir a "pasear" a sus peces por la calle. Los agentes le avistaron en #Logroño portando una pecera en contra de lo estipulado en el RD del Estado de Alarma.

#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/lOFVnDX6Fi — Policía Nacional (@policia) April 24, 2020

No es la primera vez que sucede y han sido multados muchos ciudadanos justificando sus salidas para pasear ovejas, tortugas y otras mascotas que no necesitan salir a la calle; turnarse la misma mascota para bajar varias veces o alquilar perros a las personas que no los tienen.

Una mujer fue vista por los agentes cuando paseaba a un conejo en una calle de Logroño, o la del conductor de un coche que dijo que iba a por pan y su acompañante por golosinas.

Las multas son estas: salir sin autorización son €601; viajar a una segunda residencia, €1 mil 500, pero pueden llegar a más de €10 mil si hay resistencia o agresión.

Otro ciudadano explicó que viajaba a casa de un amigo a entregarle el mando de una videoconsola, algo “de urgencia y de primera necesidad” para él.