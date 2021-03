Hallan restos humanos en la búsqueda de una una joven desaparecida en Londres e investigan a un policía

Un agente de la Policía Metropolitana de Londres (Met), más conocida como Scotland Yard, permanece retenido como sospechoso de asesinato tras la desaparición de la mujer, Sarah Everard, de 33 años, cuando caminaba hacia su casa.

El agente arrestado, que tiene entre 40 y 50 años, que forma parte del Comando de protección diplomática y parlamentaria, está siendo interrogado como sospechoso de secuestro y asesinato.

La Met no ha confirmado aún la identidad de los restos humanos, hallados cerca de una zona boscosa en la localidad de Ashford, en el condado de Kent (sureste de Inglaterra).

We have issued an update on the #SarahEverard investigation.

A man in his 40s was arrested on Tuesday 9th March on suspicion of kidnap.

Today, he has been further arrested on suspicion of murder and a separate allegation of indecent exposure.https://t.co/lI871xB0Az

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 10, 2021