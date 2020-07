Hallan más restos humanos a pocos metros de donde encontraron a la soldado Vanessa Guillén

Las autoridades estadounidenses han revelado más detalles relacionados a la desaparición y posterior muerte de la soldado Vanessa Guillén.

Según reveló Univisión, los forenses habrían encontrado más restos humanos a pocos metros de donde encontraron los primeros restos pertenecientes a Guillén.

Antes de su desaparición, Guillén denunció acoso sexual en la base militar Fort Hood, Texas, Estados Unidos.

La última vez que fue vista fue el 22 de abril en un estacionamiento de esa base militar. Durante meses estuvo desaparecida y el pasado lunes 30 de junio encontraron un cuerpo en el río León con fuertes sospechas que fuera ella.

Una abogada de la familia reveló que Vanessa fue atacada hasta la muerte con un martillo. Sus victimarios intentaron quemar el cuerpo, pero posteriormente lo desmembraron con un machete.

#JusticeForVanessa

My sister is NO JOKE. My sister is a HUMAN BEING. And I want justice !!#VanessaGuillen fue golpeada con un martillo y después desmembrada con machete, Según reportes el asesino Spc Aaron David Robinson se quito la vida antes que la policía lo atrapara pic.twitter.com/4aEujeqrKt

— La Bamba Radio (@LaBambaRadio) July 3, 2020