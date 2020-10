Gucci presenta unas medias rotas y los usuarios explotan en las redes al conocer el precio

Unas medias rotas que la prestigiosa marca Gucci anunció en las redes sociales le están dando la vuelta al mundo.

Aunque a algunos usuarios le hizo recordar su juventud y agotaron de inmediato el producto en algunas localidades, otros estallaron al conocer los precios: US$190.

De acuerdo con el sitio filo.news, a la mayoría de internautas les pareció gracioso y lo tomaron con buen humor.

“Tengo muchos de estos pares de medias. Diré que son de Gucci…”, “Rompo medias gratis, puedes llamarme Gucci…”, “Y saber que la cantidad de medias Gucci que me he hecho y las he tirado a la basura…”, son algunos de los comentarios recogidos por el sitio.

“Así como fuimos por las enaguas de la abuela, vayamos por las viejas medias rotas para lucir como Gucci”, dice la publicación.