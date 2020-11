Guatemaltecos comparten videos de los impactos de Iota en Nicaragua

Iota, ahora degradado a tormenta tropical, continúa su trayectoria y ya se sienten sus efectos en Honduras, mientras que en Guatemala también se esperan lluvias.

Luego de azotar con fuertes lluvias y vientos a Nicaragua, donde miles de personas quedaron incomunicadas, sin agua ni luz, Iota continúa su avance por una Centroamérica devastada hace dos semanas por la tormenta tropical Eta, informa AFP.

Tras tocar tierra el lunes 16 de noviembre en Nicaragua como huracán categoría 5 (la máxima en la escala Saffir-Simpson), ahora “Iota se degradó a tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 105 km/h”, en el norte de Nicaragua y avanzando rumbo a Honduras, informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).

Su paso deja hasta ahora dos muertos, uno de ellos reportado el lunes en la isla colombiana de Providencia, y otro este martes en la comunidad indígena panameña de Ngäbe Buglé.

Guatemaltecos en Nicaragua compartieron videos en los que se observa fuerza de Iota a su paso por Nicaragua.

Tropical Storm #Iota Advisory 18: Threat of Catastrophic Flash Flooding and Mudslides Continues Across Portions of Central America From Iota. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 17, 2020