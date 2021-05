Graban la brutal agresión contra azafata por parte de una pasajera

Recientemente se registró un aberrante caso de agresión en contra de una azafata de la aerolínea estadounidense Southwest.

Según el medio estadounidense ‘New York Post’, el incidente fue minutos después del aterrizaje de un vuelo que cubría la ruta desde la ciudad de Sacramento hasta San Diego, EE. UU.

Chris Mainz, vocero de la aerolínea, presentó un comunicado en el que dio más detalles sobre lo sucedido.

En el comunicado afirma que una pasajera, identificada como Vyvianna Quinonez, ignoró la instrucción de la azafata para que no se quitara el cinturón de seguridad mientras el avión seguía carreteando en la pista y luego la agredió verbal y físicamente.

La agresión, causó algunas heridas en el rostro a la azafata y la pérdida de dos dientes, quedó registrado en video, informó El Tiempo.

Tras el aterrizaje, la Policía de San Diego ingresó a la aeronave para detener a la agresora, quien tendrá que responder ante la justicia por el delito de agresión física.

Susan Marie Stidham, pasajera de este vuelo, publicó un clip en su cuenta de Facebook en el cual se muestra a Quinonez saliendo en compañía de los uniformados.

“La azafata le dijo que no se quitara el cinturón de seguridad mientras el avión seguía en movimiento. De repente escuché decir a la azafata ‘no, no, no’.

Para leer más: Graban brutal agresión contra niño de 12 años en una escuela de Carolina del Norte

Añadió: “Al principio pensé que era alguien tratando de abrir la puerta de atrás del avión, pero luego me di cuenta de que la pasajera le estaba pegando en la cabeza a la azafata. Finalmente, nos dijeron que nos quedáramos sentados mientras la Policía ingresaba al avión”, comentó Stidham.

La azafata agredida, de quien no se reveló su identidad, fue atendida en un centro médico de San Diego y luego fue dada de alta, de acuerdo con el medio citado.

Southwest Airlines flight attendant injured after being assaulted by passenger at San Diego Airport. https://t.co/vG8AHDGkGL pic.twitter.com/UxT3kl3BUt

— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) May 27, 2021