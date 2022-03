Gary Cabana: el hombre que apuñaló a trabajadores del Museo de Arte Moderno de Nueva York y fue grabado en video

La policía de la ciudad de Nueva York capturó este 15 de marzo a Gary Cabana, de 60 años, sospechoso de apuñalar a dos empleados del Museo de Arte Moderno (MoMA en inglés). El hecho violento ocurrió el sábado 12 de marzo.

Los reportes de la policía indican que Cabana fue detenido mientras estaba durmiendo en un banco del parque en una terminal de autobuses alrededor de la 1:30 de la madrugada, en el centro de la ciudad de Filadelfia.

Cabana es acusado de apuñalar a dos empleados, ambos de 24 años, en partes del cuerpo como el cuello, la clavícula y la espalda. Inmediatamente fueron trasladados de emergencia al Hospital Bellevue el día del incidente y ahora se encuentra estables.

Según las autoridades, el hombre habría tomado esa acción cuando le fue negado el acceso a las instalaciones

Gary ya tenía registro de otros dos incidentes en el lugar. En esas ocasiones se le acusó de alterar el orden público dentro del museo, debido a que es un visitante recurrente del recinto, explicó el comisionado adjunto de Inteligencia y Contraterrorismo, John Miller.

Estos incidentes provocaron que las autoridades del museo expiraran su membresía de ingreso para que ya no volviera a entrar a las instalaciones. El sospechoso se enojó ante esa decisión de los trabajadores y saltó sobre la recepción, atacándolos.

The suspect being sought for the below incident has been apprehended by @PhillyPolice . The investigation is ongoing. https://t.co/V4N2SgIqw5

En el video publicado por la policía de Nueva York en las redes sociales el día del ataque, se puede observar el momento en que Cabana entra al museo y pasa por encima del mostrador del área de la recepción. Inmediatamente se acerca a los trabajadores y los apuñala. Algunos logran escapar mientras que otras personas tratan de detenerlo lanzándole varios objetos.

Según las declaraciones que los familiares y conocidos de Cabana dieron al medio The New York Times, Cabana era un aficionado a las películas y con un actitud bastante reservada. Sin embargo, en los últimos años, estaban presentando bastantes problemas de salud mental.

Aseguraron que estos problemas fueron acrecentándose demasiado a partir de la pandemia. Cabana trabajaba como un acomodador para la Organización Nederlander hasta el mes de noviembre de 2021, empresa que se encarga del proceso administrativo de varios teatros de Broadway.

Incluso en su puesto de acomodador, sus familiares aseguraron que continuaba con comportamientos violentos, llegando al punto de golpear a uno de los empleados de acomodamiento de un teatro en el mes de enero.

Otros empleados también aseguran que cuando renunció a su trabajo, lo hizo con violencia.

Las redes sociales de Cabana publicaban recientemente que sufría de trastorno bipolar, referenciando la novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde.

#NYPD releases surveillance footage of attack at the #MoMA. Police are hunting for Gary Cabana, 60, who stabbed two Museum employees after being denied entry to see a film because his membership had been revoked a day earlier. He hopped the reception desk to attack them: pic.twitter.com/t0G5hVsdYf

— Marta Dhanis (@MartaDhanis) March 13, 2022