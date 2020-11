“Fue admirable y desgarrador”: enfermera muere al intentar rescatar a una paciente parapléjica en un incendio

La enfermera murió al intentar rescatar a una paciente parapléjica de 71 años. La cuidaba en Delhi, en la parroquia de Richland, Luisiana.

Según las autoridades del lugar que atendieron la emergencia, respondieron a una llamada de las 18:00 horas el pasado 23 de noviembre por un incendio.

La paciente parapléjica, la cual permanece no identificada, fue reanimada y llevada a un hospital especializado en atención de quemados en Mississippi. La enfermera que la cuidaba, no pudo ser reanimada.

Según la dueña de la casa, durante esa noche, Theus había entrado a toda prisa para alertar sobre un posible incendio en su vivienda.

