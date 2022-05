Fallece de un infarto Joe García, esposo de Irma García, una de las profesoras asesinadas en tiroteo en Texas

El tiroteo que ocurrió el 24 de mayo en la escuela primaria Robb Elementary School en Uvalde, Texas continúa dejando consecuencias trágicas a los familiares de los 19 niños y dos profesoras que perdieron la vida a manos de Salvador Ramos.

Recientemente se ha conocido por medio de los familiares de Irma García, una de las profesoras que falleció en el tiroteo que su esposo, Joe García falleció este 26 de mayo de un infarto al corazón.

La información fue dada por el sobrino de García, John Martínez a través de sus redes sociales. “Extremadamente desgarrador esta situación. Vengo con profundo dolor a decir que el esposo de mi Tía Irma, Joe García, ha fallecido debido al dolor de todo lo que está pasando“.

“Realmente no tengo palabras para saber cómo nos sentimos todos, Por favor recen por nuestra familia, que Dios se apiade de nosotros, esto no es fácil”, finaliza la publicación de Martínez.

La información también fue confirmada por el periodista Ernie Zuniga. “Joe García sufrió al parecer un ataque cardíaco mortal. Irma y él eran novios desde el instituto y llevaban 24 años casados. Dejan cuatro hijos“, indica.

Debra Austin, prima de Irma García también dio la noticia en el sitio GoFundMe, un sitio de donativos en donde creo el espacio para apoyar económicamente a los familiares de la profesora, además de sus cuatro hijos.

“Por favor, mantengan a nuestra familia en sus pensamientos y oraciones. Realmente creo que Joe murió de un corazón roto y de haber perdido al amor de su vida de más de 30 años. Fue demasiado lo que tuvo que soportar”, afirma Austin en la página.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

— john martinez ❤️‍🔥 (@fuhknjo) May 26, 2022