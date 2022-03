Eugenio Derbez contestó a las críticas que el presidente AMLO hizo a la iniciativa de detener el proyecto Tren Maya

El martes 22 de marzo, varias celebridades de México se pronunciaron ante la iniciativa de la construcción del Tren Maya, por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de un proyecto turístico que trata de la construcción ferroviaria llamada “Tren Maya” que, según las personas que están demandando este proyecto, constituye un riesgo ambiental ya que destruiría varios ríos subterráneos y cenotes, así como diversa flora y fauna.

Varios artistas del ámbito de la música y televisión se pronunciaron ante este proyecto, incluida la cantante Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán, cantante de Café Tacvba, Arturo Islas, Bárbara Mori, Roberto Rojo y Eugenio Derbez.

Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia el 24 de marzo, criticó la postura de los artistas, asegurando que debían informarse más acerca del proyecto, y que el Tren Maya no tendría repercusiones mayores en el medio ambiente.

“Ojalá y estos famosos se informen más y no se dejen sorprender, ya que algunos ni sabían lo que iban a ocasionar con sus discursos. Fueron utilizados posiblemente, ya que detrás puede haber otra estrategia”, aseguró el mandatario.

El presidente de México llegó a calificar a los artistas como “pseudoambientalistas” y que su preocupación por el desarrollo del medio ambiente “no era “real”.

“¿Cuándo dijeron algo durante el periodo neoliberal que los gobiernos entregaron el 60% del territorio para la explotación minera, 120 millones de hectáreas?”, mencionó Obrador.

Luego de los comentarios del presidente de México, el comediante Eugenio Derbez se pronunció en una entrevista que realizó para el medio radial Radio Fórmula, asegurando que no está relacionado con alguna institución, y que solamente está realizando esta campaña “por amor a México”.

“soy apartidista porque partidos van y partidos vienen y no cambian las cosas. Esto lo hago por amor a México, punto“, dijo.

“Me duele que descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente“, aseguró Derbez.

El comediante aseguró que continuará con la iniciativa ya que lo que busca es la protección principalmente de la fauna silvestre. “Me la vivo ayudando a los animales, no es algo que inicie ahorita”, dijo.