Estos son los detalles de la mexicana que ganó popularidad en redes sociales por haber creado su propio negocio de limpieza en Texas

Nacida en México pero que actualmente vive en San Antonio, Texas, Mónica Ruiz es una mujer que, luego de trabajar por más de diez años en la limpieza y mantenimiento de hogares, pudo crear su empresa de limpieza.

Desde su cuenta de Instagram y TikTok, la mujer explica cómo se siente luego de que varios hogares han solicitado sus servicios de limpieza.

“Últimamente me llega mucho trabajo. Necesito contratar otra empleada. Esto es nuevo para mí, tener mucho trabajo. Nadie nace siendo encargada, todo es un camino y vas aprendiendo”, aseguró Ruiz.

Su empresa, llamada Moni Ruiz Cleaning, en palabras de ella, ha tenido un éxito inesperado, lo que ha ocasionado que se siente en varios momentos abrumada del buen recibimiento que ha tenido.

“Tengo que calmarme si quiero que mi compañía crezca. Si no me calmo, las cosas no saldrán bien”, explica Ruiz en sus videos.

En sus redes sociales, Ruiz se encarga no solo de compartir su experiencia al limpiar los hogares de varias familias de Texas, sino que también comparte con sus seguidores consejos de limpieza y sus productos favoritos.

Aunque en su cuenta de Instagram posee 5 mil seguidores, es en TikTok donde su popularidad se elevó, ya que cuenta actualmente con más de 790 mil seguidores.

Varios de los comentarios de sus seguidores son de apoyo y de admiración, al poder emprender de manera exitosa su propio negocio, y es considerada como un buen ejemplo para aquellas personas con deseos de emprender.