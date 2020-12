Esto se sabe de los monolitos desconocidos que intrigan a miles de personas en todo el mundo

En los últimos días han aparecido al menos cuatro monolitos desconocidos que intrigan a miles de personas en todo el mundo. El más reciente fue hallado, supuestamente en Chía, Cundinamarca, y cuyo color dorado despertó dudas en las redes sociales.

El anterior fue localizado el 2 de diciembre último por excursionistas en el pico de la ruta de senderismo Pine mountain loop, en la ciudad de Atascadero, California, Estados Unidos.

El pasado 26 de noviembre otro monolito metálico de unos cuatro metros fue encontrado en Batca Doamnei Hill, en la ciudad de Piatra Neamt, en el norte de Rumania, por una persona que salió a hacer deporte.

La primera estructura fue hallada el pasado 18 de noviembre en Utah, Estados Unidos, la cual fue vista por primera vez por agentes de la Unidad Aero Bureau, del Departamento de Seguridad Pública, quienes sobrevolaba n el desierto del estado.

Hasta hace unos días el origen y los autores de los monolitos de Utah, California y Piatra Neamt era un misterio, pero hay suposiciones en redes sociales como que podrían tratarse de un “arma alienígena” o un “dispositivo de la Nasa”.

El monolito del desierto de Utah fue retirado el 27 de noviembre por vecinos de la zona que estaban cansados de la atención mediática y el posible impacto medioambiental causado por el objeto, según lo reportó Ross Bernards en su cuenta de Instagram.

En tanto, el monolito de California fue removido el jueves 3 de diciembre por un grupo de jóvenes cristianos. El “Atascadero News” informó que “gritaban: “Cristo es rey en este país -EE. UU.-” y “No queremos extranjeros ilegales de México o del espacio exterior”.

Una de las hipótesis más fuertes estaba ligada con la película “2001: odisea en el espacio”, en la que un monolito aparece por primera vez en la Tierra, en África, hace tres millones de años.

El autor del libro en el que se basa la producción, Arthur C. Clarke, lo describía como un objeto o ente “que planta en la tierra una fuerza extraterrestre y muy superior a nosotros”.

“Supongo que es un artista de la nueva ola o algo o, ya sabes, alguien que era un gran seguidor de “2001: odisea del espacio”, dijo a la cadena “CNN”, a manera de hipótesis, Bret Hutchins, piloto de la misión del Departamento de Seguridad Pública de Utah que halló el monolito.

La segunda señalaba que había sido instalado por el artista John McCracken, quien falleció en 2011.

Su hijo, Patrick McCracken, dijo al “The New York Times”, dijo que el artista le confesó, mucho antes de su fallecimiento, que le gustaría dejar sus obras en “ambientes perdidos y que fueran encontradas”.

Sin embargo, David Zwirner, galerista de McCracken, aseguró al diario “The Guardian” que el objeto no pertenecía al artista, aunque sí podría ser de “algún admirador que quisiese hacer un tributo”.

“The New York Times” por su parte manifestó que el equipo de Zwirner estaba dividido en sus opiniones y el monolito sí podría ser una creación auténtica de McCracken, cuyo estilo era muy parecido al monolito encontrado: composiciones con formas geométricas de colores y grandes esculturas.

Otro monolito apareció el viernes 4 de diciembre en Rusia, específicamente en la reserva natural Kondukí, en la región de Tula, aunque la diferencia de esta estructura metálica con las otras tres es que hay una explicación lógica sobre su aparición: una campaña de publicidad.

Utah officers, on a routine helicopter flyover stumbled upon a mysterious, shiny, metal monolith in the middle of the desert — leaving everyone baffled…

“Who would do this?” pic.twitter.com/G3MJahE4LN

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) November 24, 2020