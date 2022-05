Esteban Biba, fotoperiodista guatemalteco en Ucrania, revela cómo se vive una “guerra brutal” por el conflicto con Rusia

En pocos días se cumplirán tres meses de que Rusia anunció que invadiría Ucrania y desde entonces no han cesado las hostilidades en varias localidades de ese país.

Lejos de que fuera una toma rápida, como el gobierno de Vladimir Putin lo creyó, el conflicto se ha extendido, dejando ciudades destruidas, miles de ucranianos desplazados y una incertidumbre sobre el futuro del conflicto.

El fotoperiodista guatemalteco Esteban Biba es uno de los comunicadores que está viviendo en estos momentos en carne propia el conflicto en Ucrania.

Como parte de su trabajo, el chapín de 34 años, tomó su cámara y debió partir a la zona del conflicto como enviado especial de la agencia internacional de noticias EFE.

Biba, originario de la ciudad capital, narró a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión los tensos momentos que se viven día con día en la zona de las hostilidades.

“Llevo menos de una semana en territorio ucraniano, he estado en algunas ciudades principales donde ya pasó el conflicto y en otras donde aún hay una disputa territorial”, cuenta el fotoperiodista.

Respecto de los motivos que lo llevaron a tomar ese riesgo, responde que quería contar las historias desde el suelo propio de combate, narrar la situación de lo que están viviendo los ucranianos.

“Parte de contar las noticias y la historia humana es aceptar que estás en riesgo junto con las personas que están sufriendo”, refiere.

“Creo que puedo aportar a entender la guerra, a explicarla, tratar de buscar historias humanas, talvez no solo del frente de batalla, sino cómo es vivir en un país en guerra, lo que sufren las personas, las pérdidas, el suspendo se sus vidas mientras pasa este conflicto”.

Cada día es de riesgo

El día a día comienza en Ucrania, un territorio bastante grande, moviéndose en carretera buscando historias. La gasolina está racionada; sin embargo la Prensa tiene un poco de más opción que la población.

“Estamos en la carretera todo el tiempo, y estas están bastante malas. Debo llevar un casco antibalas, un chaleco antibalas, y más que el equipo de protección es la experiencia de conocer los momentos en que estoy en riesgo para evaluarlos, evitarlos o cambiarlos. Es elegir el día a día: a dónde vas, por qué vas y cuáles son los riesgos”, cuenta.

“Definitivamente el riesgo más grande es de muerte y es lo que te puede hacer cambiar de opinión para ir a un lugar o no”, agrega.

Respecto de lo que más le ha impactado en esa zona, el guatemalteco cuenta que son las pérdidas, tanto materiales como humanas, en el lugar.

“Te encuentras con personas que han perdido a sus familias, hijos, hijas; ya sea en el ejército combatiendo o por los bombardeos rusos”.

Cuenta que, quizá lo más fuerte que ha visto es en Jarkov, una región ahora recuperada por Ucrania.

“Estuve donde fue la batalla contra el ejército ruso y los remanentes del combate son impresionantes. Mientras tomaba las imágenes de los tanques, los vehículos militares, los restos de bombas que quedan en la carretera, las viviendas destruidas, se oían aún explosiones del ejército ruso y el ucraniano que tratan de ganar terreno”.

“Mientas estábamos allí, las familias me cuenta su situación, que se han acostumbrado (y yo también me he acostumbrado un poco) a escuchar al fondo las bombas a la distancia.

Otra de las situaciones con las que se debe lidiar a diario son las alarmas por posibles ataques aéreos. Biba narra que cada ciudad cuenta con un tipo de alarma que suena cada vez que hay un riesgo de misiles, lo que mantiene a la población en una alerta constante.

“La guerra es real”

“La guerra en Ucrania es real. Cualquier cosa horrible que se haya visto es real. Es una guerra de grandes proporciones y hay una cantidad de muertos increíble”, dice el guatemalteco.

Asegura que las personas están sufriendo. Muchos tienen que vivir en albergues, otros refugiados. Hay muchas bajas de ambos lados y el frente la batalla es feroz.

Agrega que en esas ciudades se duerme según la distancia que se esté del conflicto. Conforme más alejado se esté de la batalla, se logra descansar un poco más. “En algunas partes se escuchan bombas o desminados”.

Interrumpido por alarma

Mientras narra, Biba interrumpe la entrevista para contar que justo en ese momento está sonando una alarma por un posible ataque aéreo.

“Crea bastante ansiedad esto y nos pone alertas”, dice tras una pausa.

El fotoperiodista guatemalteco concluye que es una guerra tan grande que es casi imposible de sintetizar.

“Creo que es una guerra brutal y poderosa a nivel armamentístico”, puntualiza.