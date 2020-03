Este es el mensaje de Barack Obama para prevenir el coronavirus

“Mantengamos la calma, escuchemos a los expertos, dejémonos guiar por la ciencia”, tuiteó el exmandatario a sus más de 113 millones de seguidores.

“Protéjanse y protejan a su comunidad del coronavirus con precauciones de sentido común: lávense las manos, quédense en casa cuando estén enfermos y escuchen a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y a las autoridades sanitarias locales. Dejen los tapabocas para los trabajadores de la salud”, escribió Obama.

En todo el mundo, 3 mil 245 personas han muerto por el virus surgido en China en diciembre pasado.

Casi 95 mil personas han sido infectadas en 81 países y territorios, según el último balance de AFP basado en fuentes oficiales.

Los principales países afectados son China continental (80 mil 270 casos y 2 mil 981 muertes), Corea del Sur (5 mil 621 casos y 32 muertes), Italia (3 mil 089 casos y 107 muertes), Irán (2 mil 922 casos y 92 muertes) y Japón (287 casos y 12 muertes).

Estados Unidos no ha sido muy afectado hasta ahora. El estado de Washington, en la costa oeste, ha sido el que registró el mayor número de enfermos, con más 27 casos confirmados y 10 muertes.

Alrededor de 130 casos en total han sido diagnosticados en el resto del país.

Protect yourself and your community from coronavirus with common sense precautions: wash your hands, stay home when sick and listen to the @CDCgov and local health authorities. Save the masks for health care workers. Let’s stay calm, listen to the experts, and follow the science.

