Estados Unidos: Un complejo de apartamentos en Georgia explotó en llamas y varias personas resultaron gravemente heridas

La policía informó que fueron alertados por varias llamadas y de inmediato se dirigieron al lugar.

Los apartamentos se encontraban en Arrive Perimeter en el condado de DeKalb, Georgia, Estados Unidos. Alrededor de la 1:24 pm llegaron los agentes policiales y bomberos en donde se encontraron con fuertes vapores de gas. La policía comenzó a evacuar a los residentes.

Entre llantos y gritos la mayoría de personas lograron escapar de sus viviendas pero tuvieron una enorme pérdida material, pues la mayoría de departamentos que estuvieron involucrados en la explosión, se perdieron totalmente.

Según testigos, hubo un incendio inicial que provocó que varias familias quedaran encerradas en sus viviendas, pues algunas puertas habían quedado selladas y el humo poco a poco los iba aturdiendo más.

At 1:24pm, we received calls regarding an explosion at the Arrive Apartments. We are on scene with the Dekalb Co. and Sandy Springs Fire Dept. This is a very active scene and the cause of the explosion is under investigation. @DCFRpubaffairs will put out more when known.

— Dunwoody Police (@DunwoodyPolice) September 12, 2021