Estados Unidos aprueba uso de remdesivir para tratar el coronavirus

La agencia estadounidense reguladora de medicamentos y alimentos (FDA) autorizó el uso del antiviral remdesivir para tratar a enfermos de coronavirus, cuya recuperación acelera, anunció este viernes el presidente Donald Trump.

“Estoy contento de anunciar que Gilead (la farmacéutica que fabrica el antiviral) obtuvo de la FDA la autorización urgente para el uso del remdesivir”, indicó Trump en la Casa Blanca.

Ese medicamento experimental, desarrollado para curar a los enfermos de ébola, es el primer tratamiento que demuestra su eficacia contra el nuevo coronavirus. Según un estudio llevado a cabo por los Institutos de Salud estadounidenses, acorta varios días la recuperación de los enfermos de covid-19.

FDA issues an emergency use authorization (EUA) for the investigational antiviral drug remdesivir for treatment of suspected or laboratory-confirmed #COVID19 in adults and children hospitalized with severe disease: https://t.co/prtFZpR7vW pic.twitter.com/YXOfaWMGNS

— FDA Drug Information (@FDA_Drug_Info) May 1, 2020