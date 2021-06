Esta es la razón por la que Harry y Meghan rechazaron que su hijo Archie fuera Conde de Dumbarton

En la entrevista que los duques de Sussex dieron a Oprah Winfrey en marzo pasado dejaron claro que si su hijo Archie no tenía títulos nobiliarios -y por ello, tampoco tratamiento de realiza- era por decisión de la familia real británica, después de que ambos decidieron dar un paso atrás a sus roles reales. Sin embargo, las declaraciones dadas en esa entrevista poco a poco se han puesto en duda.

Durante la entrevista con Oprah, Meghan dijo que quitarle un título real no era decisión de ellos. “Aunque tengo muy claro lo que viene con los títulos, lo bueno y lo malo, y por mi experiencia, mucho dolor. Yo no le desearía dolor a mi hijo, pero eso es su derecho de nacimiento y luego que él tome una decisión”. Además, aseguró que el título de príncipe para ella era importante porque le aseguraba seguridad y protección a Archie.

Sin embargo, el medio inglés The Telegraph asegura que restarles importancia a los títulos reales y que Archie no llevara uno fue decisión de la familia real británica no es cierto. Sino que fue Harry y Meghan quienes rechazaron el título de Conde de Dumbarton para evitarle bullying a su hijo.

El rechazo

The Telegraph indica que los duques de Sussex rechazaron el título por preocupación por el bullying que podría recibir Archie, ya que “dumb” en inglés significa “tonto” o “imbécil”. Eso podría dar pie a que sus compañeros de escuela o amigos se burlaran de él y podrían llamarle “tontarton”.

La fuente consultada por dicho medio dijo que no solo fue Meghan quien señaló las posibles trampas, sino que Harry también estaba preocupado. Por ello, para evitarle problemas y burlas a su hijo prefirieron rechazar ese título.

El título de Conde de Dumbarton se creó en Escocia el 9 de marzo de 1675. Lo obtuvo Lord George Douglas, hijo del marqués de Douglas y hermano menor del conde de Selkirk, por sus servicios durante la guerra franco-holandesa, en la que los ingleses apoyaron a Francia hasta 1674, luego abandonaron la contienda para volver, en 1678, del bando holandés.

Sin embargo, el título no tuvo mucho recorrido. La reina Isabel II lo volvió a crear en el 2018, para la boda de Harry y Meghan, como uno de los títulos subsidiarios para cuando tuvieran a su primogénito.